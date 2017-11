Arabia Saudita lanseaza Coalitia musulmana antitero

Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a lansat aceasta coalitie formata din 40 de tari musulmane, predominant sunite, promitand o lupta implacabila contra gruparilor extremiste.

Anuntul a fost facut la Riad, in cadrul unei reuniuni a ministrilor Apararii din tari din Asia si Africa, intre care Pakistanul, Turcia si Nigeria, marcand lansarea acestei coalitii. Bin Salman a cerut o ”coordonare puternica, excelenta si speciala” intre membri coalitiei contra gruparilor extremiste, coalitie din care nu fac parte Iranul, rivalul siit al sauditilor, Siria si Irakul, ai caror lideri au legaturi puternice cu Teheranul. Qatarul nu a participat le reuniunea de la Riad. ”Fiecare tara va contribui la inaltimea capacitatilor sale militare, financiare, politice si informationale”, a declarat printul mostenitor care a denuntat ca terorismul si extremismul ”deformeaza imaginea islamului”. Coalitia musulmana antitero va fi condusa de generalul pakistanez Raheel Sharif si va avea cartierul general la Riad. Sharif a precizat ca misiunea sa este ”mobilizarea si coordonarea resurselor, facilitatea schimburilor de informatii si ajutarea tarilor membre sa-si cladeasca propriile capacitati in materie de lupta antitero”. Arabia Saudita este deja membru al unei aliante antitero occidentale condusa de SUA, care lupta impotriva jihadistilor in irak si in Siria si care a inaugurat un centru dedicat luptei contra extremistilor in timpul vizitei lui Donald Trump in Arabia Saudita, in luna mai.