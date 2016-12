Apple se serbeaza cu Ferrari

Se tot vorbeste despre posibilitatea ca Apple sa lanseze un telefon care sa marcheze implinirea a 10 ani de la producerea primului iPhone. Ei bine, cica vin trei, nu unul…

Potrivit celor de la PhoneArena, conform unui raport din China, Apple lucreaza la trei telefoane pentru 2017, iar in raportul citat apar cu numerele de identificare D20, D21 si D22. Despre primele trei se vorbeste ca ar fi modelele iPhone 7s si iPhone 7s Plus. Al treilea insa mai poarta un nume de cod „Ferrari”, alaturi de care apar si cateva informatii legate de specificatii. Tinand cont ca Ferrari este producatorul de supermasini de lux, nu ne putem gandi decat ca Apple pregateste un model de iPhone pentru 2017. Informatiile recente au spus si ele ca telefonul va veni cu ecran fara margini OLED, cu buton home incorporat in interfata touch a telefonului, incarcare wireless si alte tehnologii impresionante. Sa speram ca va fi asa. Ar fi pacat ca, la 10 ani de la lansarea primului iPhone, fanii Apple nu aiba parte de un supertelefon aniversar.