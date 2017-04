Apple se lanseaza in razboiul stelelor

Gigantul american este pe care sa-si dezvolte proprii sateliti, la fel ca Facebook si Google. Internetul si cartografia sunt doua sectoare pe care Apple le considera vitale.

A-ti dezvolta proprii ”ochi si urechi” in spatiu pare a fi la moda in lumea din Silicon Valley si, dupa Facebook si Google, Apple nu putea sa nu detina si el dispozitive spatiale. O echipa top-secret condusa de doi specialisti, fiecare avand o specialitate direct legata de dezvoltarea satelitilor civili, a semnat cu Apple. Unul din cei doi este john Fenwick, care nu este decat fostul director al activitatii spatiale de la Google. Celalalt, al carui nume nu a fost dezvaluit, vine tot de la Google. O flota de sateliti are multe avantaje, in special pentru dezvoltarea Internetului oriunde in lume, dar si pentru fotografierea fiecarui colt al Terrei, mai ales cand se stie ca Apple are probleme cu punerea in practica a aplicatiei sale, ”Plans”. De altfel, Apple are si mijloace pentru a se lansa in acest gen de ”cucerire spatiala”. Firma investeste in fiecare an aproximativ 10 miliarde de dolari in cercetare si dezvoltare, generand beneficii de 50 de miliarde de dolari in aceeasi perioada. O garanti pentru finantarea si dezvoltarea constructiei de sateliti.