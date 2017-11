Apocalipsa ROBOR

Cresterea ROBOR nu mai este un secret pentru nimeni, ca si faptul ca acesta influenteaza direct creditele romanilor. Analistii, insa, nu se opresc aici, si estimeaza ca lucrurile nu vor evolua deloc in bine.

Intr-o emisiune de specialitate, analistul Alin Iacob, partener Conso.ro, spune ca „am pus presiune pe monetar si am pierdut si cursul. Cursul s-ar mai putea reversa, dar in ceea ce priveste ROBOR-ul, nu cred ca se va opri prea curand tendinta crescatoare“. Altfel spus, nu ni se prevede nimic de bine. Debitorii romani au fost loviti in plin de cresterile din piata valutara si monetara, iar analistii nu vad prea curand o reversare a trendului ascendent al ROBOR-ului sau al cursului. „Este foarte greu de spus ce va urma. Sunt tensiuni foarte mari si pe piata valutara si pe piata monetara. Milioane de romani privesc cu mare ingrijorare la ce se va intampla in perioada urmatoare“, a mai spus Alin Iacob. Euro este cu aproape cu 50% mai sus in raport cu leul fata de 2007. Dupa problema majora a francilor elvetieni, care in multe cazuri a depasit o crestere de 100%, acum vine si euro si puncteaza nivelul de 50%. „Am pus presiune pe monetar si am pierdut si cursul. Cursul s-ar mai putea reversa, dar in ceea ce priveste ROBOR-ul, nu cred ca se va opri prea curand tendinta crescatoare. Mi-e teama sa nu asistam in primavara la un nivel ROBOR de 3,5%-4%”, puncteaza Iacob.