Apare a 13–a pensie!

Noua lege a pensiilor trebuie sa intre in vigoare de la 1 octombrie, ceea ce inseamna ca PSD are la dispozitie doar o luna si zece zile pentru finalizarea si adoptarea proiectului in Parlament, plus promulgarea legii. Desi timp nu mai e, modificarile se tin lant.

Guvernul PSD trage inainte cu legea pensiilor – una despre care opinia generala este ca sigur va scoate lume in strada din moment ce orice incercare de ”rezolvare a inechitatilor” s-a izbit de tot felul de pensii speciale si de impotrivirea categoriilor vizate. Pentru a calma spiritele, ministra muncii, Olguta Vasilescu, insista cu refrenul ”nicio pensie aflata in plata nu o sa fie recalculata in jos”. Daca afirmatia este adevarata, inseamna ori ca se vor pastra intacte inechitatile mult blamate ori ca Guvernul va expanda printr-o minune bugetul astfel incat sa suporte corelarea amaratelor de pensii incasate de romanii de rand cu ”specialitatile” dolofane rezervate pensionarii de lux. In loc sa ia taurul de coarne si sa taie de la radacina surplusul nemeritat incasat de profitori, Olguta Vasilescu a lansat o noua promisiune: pensionarii ar putea beneficia de a 13-a pensie. Bucurie mare pentru pensionarii amarati, care n-ar mai fi obligati sa se imprumute pentru masa de Craciun si bucurie uriasa pentru pensionarii de lux care intrevad sansa de a-si mai baga anual cateva zeci/sute de milioane de lei vechi in plus in buzunare. Singura veste cu adevarat ok in noianul de intentii bune cu care este pavat iadul sistemului de pensii romanesti este aceea legata de pastrarea varstei de pensionare la nivelul prezent, chiar daca o directiva a UE impune cresterea ei pana in 2030. ”Noi nu avem speranta de viata nici ca in Olanda, nici ca in Franta, si atunci nu este cazul sa operam de acum aceste modificari“, a declarat, absolut corect, ministrul Muncii.