Apar numerele de inmatriculare digitale

De prin 1900 sau de pe vremea strabunicilor multora dintre noi, numerele de inmatriculare au aratat la fel. Sunt simboluri care tin de fiecare administratie locala. De obicei, pe un numar de inmatriculare gasesti tara in care e inregistrata masina, orasul/provincia, un numar unic de identificare si eventual o viza ITP. Acum, insa, ni se pregateste ceva SF…

Acum, o companie din SUA vrea sa le faca vii. Adica sa comunice, sa afiseze lucruri, de la numarul de inamtriculare pana la reclame. Noile numere propuse de Reviver (SUA) vor intra din 2018 in California si 100.000 de masini vor fi identificate prin aceste noi placute digitale. Sunt ca un kindle sau ca orice alt e-reader. Pot afisa absolut orice. Anumite campuri de afisaj pot fi blocate de catre autoritati, care la innoirea licentei sau la obtinerea ITP-ului actualizeaza imediat din calculator si afisajul se schimba cu noile date. Pe noul numar ai o zona in care poti afisa direct sau prin firma de paza daca masina a fost furata. In momentul in care a disparut de sub ochii tai, intri in aplicatie si numarul o sa afiseze mare “FURAT”. Totodata, va fi un nou spatiu publicitar. Poti gazdui reclama pe masina ta in timp ce stai la semafor. Deci iata ca e si o sursa de venit. Numerele inteligente de inmatriculare Reviver vor fi dotari optionale in oferta dealer-ilor. Nu stim inca pretul, insa costul nu poate fi mai mare de 100 de dolari. Uniunea Europeana va hotari posibilitatea adoptarii noilor placute de inmatriculare pentru tarile membre. Daca vor da un raspuns afirmativ, tarile componente le pot introduce in uz.