Apa Nova Bucuresti: recomandari impotriva inghetului

Cum suntem in sezonul temperaturilor scazute, Apa Nova Bucuresti ne arata cum sa ne protejam de inghet tevile, contorul sau alte componente ale instalatiei interioare de alimentare cu apa.

Conform legislatiei in vigoare, daca aveti caminul de bransament in proprietate, este responsabilitatea dumneavoastra sa asigurati protectia si integritatea lui, dar si a contorului de apa si a vanelor. Protectia fata de inghet a contorului de bransament se poate realiza utilizand placi de poliuretan sau polistiren extrudat. Nu sunt recomandate materiale care absorb umiditatea, precum celebra vata de sticla, paie, hartie sau textile.

Nu inchideti complet caldura atunci cand temperaturile sunt scazute!

Protejati atat contorul, cat si conductele de expunerea la curentii de aer reci!

Dezghetarea contorului, in cazul nefericit in care a inghetat, se face prin incalzirea spatiului in care acesta este montat. Nu fortati dezghetarea cu flacara sau foc direct, nu turnati nici apa fierbinte peste contor! Daca lipsiti de acasa mai mult timp si temperaturile sunt in jurul valorii de inghet, goliti conductele interioare de apa!

Cum se evacueaza corect apa din instalatie:

inchideti robinetul de linie aflat dupa contorul de bransament (este vorba de robinetul situat intre contor si conducta din interiorul imobilului);

deschideti in acelasi timp consumatorii de apa (robinetele) de pe instalatia interioara pentru ca apa aflata pe conducte sa se scurga;

deschideti robinetul de golire aflat dupa robinetul de linie (adica intre robinetul de linie si instalatia interioara de apa) pana cand nu mai curge apa, apoi inchideti-l la loc;

odata terminata golirea apei de pe conductele interioare, inchideti toate robinetele instalatiei interioare, pentru a evita o inundare accidentala atunci cand veti reveni acasa si veti deschide robinetul de linie.