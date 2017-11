Apa alcalina, sanatate curata sau marketing dubios?

In fine, au aparut si la noi ape alcaline imbuteliate. Cei preocupati de starea de sanatate si care isi doresc mai mult de la modul de hranire o cumpara cu ochii inchisi. Dar avem oare de a face cu o apa tratament sau suntem manipulati de o campanie de marketing universala?

In general, romanii sunt destul de sensibili la reclama, si multi sunt tot mai atenti la a-si asigura starea de sanatate prin diverse suplimente alimentare. Asa ca, intrarea apei alcaline in magazine a generat un boom al vanzarilor. De fapt, exista doua categorii de cumparatori: cei ce iau apa alcalina imbuteliata fara sa clipeasca, si cei care considera ca pretul este prea mare. Daca, la prima categorie, adaugam si tinerele care pana acum consumau apa plata cu lamaie si acum au dat-o pe alcalina, se pare ca rata vanzarilor este de abia la inceput.

Ce este apa alcalina

Apa alcalina sau apa ionizata apare atunci cand exista mai multi ioni OH-. Grosso modo, apa alcalina are un exces de oxigen si minerale alcaline decat apa acida sau neutra. La un nivel al pH-ului cuprins intre 8 si 10, apa ionizata alcalina va avea de pana la 100 de ori mai mult oxigen decat apa neutra si nici un fel de acid sau substanta toxica in ea. Pe internet, aceasta poarta mai multe denumiri: Microapa, Apa hexagonala, Apa structurata, Apa redusa, Apa Redusa prin Electroliza, Apa Minerala Ionizata, Apa Usoara, Apa Vie, Apa Anti Imbatranire, Apa Energizanta, Apa Miracol. Deja numai daca enumeram aceste denumiri ne putem da seama despre cat de laudata este apa alcalina. Nu stim insa daca aceasta descriere se poate aplica si la apa alcalina din comert, aceea imbuteliata la PET…

Reteta sigura: apa chioara, legume si fructe

Unii nutritionisti sunt insa sceptici cu privire la “minunile” pe care apa alcalina se spune ca le face odata ajunsa in corpul omenesc. “Exista numeroase voci care sustin ca apa alcalina ar aduce beneficii starii de sanatate, insa comunitatea stiintifica este oarecum sceptica. Sunt necesare mult mai multe studii pentru a fi confirmate aceste zvonuri.”, spune un nutritionist. Aceasta pentru ca organismul uman are mecanisme fine, prin care isi regleaza singur PH-ul. De fapt, “ne putem asigura o buna functionare a corpului prin consum de legume si fructe si o hidratare adecvata”, spun specialistii.