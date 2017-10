Anuntul vicepremierului Ciolacu: nu va exista nicio taxa noua

Pe fondul recentelor controverse iscate de ceea ce in prima faza s-a inteles ca va fi o noua taxa, “de solidaritate”, in cuantum de 2%, vicepremierul Marcel Ciolacu a sustinut, in cursul zilei de luni, ca pe durata anului ce vine nu va mai aparea nicio taxa in plus fata de 2017.

“Nu se modifica bugetele (…) nu va exista nicio taxa noua si, atat pe angajator, cat si pe angajat, n-o sa-i coste niciun leu in plus in anul viitor (…) nu va exista nicio taxa in plus (…) fata de anul acesta”, a spus Ciolacu.

sursa foto: gov.ro