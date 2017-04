Anunt-surpriza al premierului britanic: alegeri anticipate (VIDEO)

Nici bine nu s-a facut primul pas in vederea inceperii procesului de iesiere a Marii Britanii din familia europeana, ca premierul britanic a luat pe toata lumea prin surprindere cu un anunt facut de la resedinta din Downing Street.

Concret, premierul britanic a transmis – mari la pranz, la finele unei sedinte a Cabinetului pe care il conduce – ca nu va mai astepta pana la scrutinul din 2020, ci ca va declansa alegeri anticipate, in iunie acest an. Mai exact pe 8 iunie.

La nivel de motive pentru care a facut acest pas, Theresa May a punctat: “nu putem sa punem in pericol munca pe care trebuie sa o facem pentru a ne pregati de BREXIT. Daca nu organizam acum alegeri anticipate, jocurile politice vor continua, iar negocierile cu Uniunea Europeana vor intra in faza cea mai dificila”.