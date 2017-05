Anunt important despre exploatarea padurilor autohtone

Compania austriaca ar fi gata sa faca un pas inapoi in privinta exploatarilor forestiere autohone si unul esential in vederea evaluarii propriilor paduri. Cel putin asta s-a anuntat, in cursul zilei de luni, din directia unei organizatii non-guvernamentale.

“Astazi s-au incheiat 10 ani de eforturi si negocieri ale Agent Green cu Holzindustrie Schweighofer. Compania a fost de acord sa inceteze exploatarile forestiere in padurile virgine si seculare pe care le detine si sa le puna sub protectie”, au anuntat reprezentantii ONG-ului Agent Green, pe Facebook, la finele celei mai recente runde de discutii cu reprezentantii grupului austriac.

Din cate s-a mai aflat din aceeasi sursa, compania in cauza are peste 14.000 de hectare de paduri din 8 judete autohtone. Toate aceste suprafete forestiere ar urma sa fie evaluate de experti, in perioada urmatoare.

foto:ziaruldeiasi.ro

loading...