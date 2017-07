Antonia divorteaza!

Antonia, una dintre cele mai frumoase femei din Romania, va fi in curand o femeie libera. Credem ca Velea abia asteapta.

Artista a primit actele de divort solicitate in Italia, iar acum poate sa redeschida procesul la notar. Aceste documente vor fi folosite si de Alex Velea, care a intentat un proces in care cere judecatorilor ca Antonia si Vincenzo Castellano sa recunoasca faptul ca el este tatal celor doi copii nascuti de Antonia dupa Maya. Astfel, exista mari sanse ca, la urmatorul termen de judecata, instanta sa pronunte o sentinta, iar Velea sa devina in mod oficial tatal celor doi copii. In acte, Antonia si Vincenzo sunt casatoriti. Desi au intentat divort in instanta, au renuntat la judecata si au decis sa se desparta in fata notarului, procedura a fost suspendata pentru ca nu sosisera anumite acte din Italia. Antonia si Vincenzo Castellano s-au casatorit in 2011, dupa o relatie de patru ani. Cei doi au impreuna o fetita care locuieste in Italia dupa ce Antonia si Castellano s-au despartit, iar artista a inceput relatia cu Velea. Antonia a sperat ca divortul dintre ea si italian sa se finalizeze cat mai repede si sa poata face nunta cu Alex Velea.