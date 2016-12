Antonescu, cartonas rosu pentru liberali

Fostul lider liberal nu numai ca nu are de gand sa revina in fruntea PNL-ului aflat in deriva, dar spune ca ar putea renunta si la simpla calitate de membru de partid.

Crin Antonescu nu-si menajeaza colegii de partid ci le spune pe sleau ca bat carari complet gresite. ”PNL nu are doar problema unui om (a unui lider – n.r.), are o problema de identitate, pentru ca a pierde niste alegeri nu e o catastrofa. Problema e sa stii care este identitatea ta, la ce anume raspunzi cu 2%, 20% sau 70% din societate si incotro te duci cu ei”, a punctat fostul lider. Acesta a criticat si modul in care a fost gandita campania electorala a PNL: ”Ce a oferit in aceasta campanie dreapta, PNL? Un fel de asistenta pentru DNA? Nu are nevoie DNA. Un fel de turnatorie publica, aratand cu degetul catre ceilalti? Nu! Care este proiectul, care este viziunea pentru urmatorii ani?”. In context, Antonescu l-a luat la refec si pe patronul spiritual al PNL, Klaus Iohannis. In spatele caruia a aruncat atat nerespectarea ceremonialului de 1 Decembrie prin eliminarea sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu si a liderului PSD, Liviu Dragnea, din randul invitatilor, cat si statul cu mainile in san pana dupa alegeri. ”Daca doresti sa joci, ca presedinte, e bine sa joci jocuri mai maricele. Daca vrei sa incerci sa construiesti, sa prefigurezi o majoritate, incearca s-o faci din timp, incearca s-o faci dinainte de vot, nu dupa sa-l chemi pe Tariceanu. (…) Nu se poate, fiindca te expui unei crize de imagine, acolo unde ar trebui sa fii mai tare”, l-a dascalit Antonescu pe Iohannis. In final, Antonescu a anuntat ca, daca liberalii o tin tot asa, ia in calcul sa renunte la calitatea de membru al PNL.