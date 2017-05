Antonescu anunta ca il sustine pe Busoi in cursa pentru prima functie in PNL

Nici bine nu si-a anuntat actualul secretar general interimar al PNL-ului decizia oficiala de a lupta pentru prima functie in cadrul partidului, ca de partea sa s-a declarat a fi, in aceasta cursa interna, chiar fostul lider al formatiunii politice, Crin Antonescu.

“Sustin categoric candidatura lui Cristian Busoi si sunt unul dintre oamenii pe care Cristian Busoi l-a consultat in legatura cu acest subiect. I-am spus ca are toate motivele sa-si incerce sansa si daca o va face, voi fi – in felul acesta- alaturi de el”, a precizat, vineri, Crin Antonescu, la Antena 3.

La nivel de motive pentru care a facut aceasta alegere, fostul lider al liberalilor a mentionat, printre altele, ca dupa parerea sa “e timpul ca in fruntea PNL sa vina o figura mai noua, mai proaspatata, un politician mai tanar”, adaugand ca aspirantul la prima functie in partidul condus actualmente de catre Raluca Turcan “a crescut in partid, de 20 de ani, sub ochii mei, (…) are o bogata experienta politica, simt politic, (…) o bogata experienta politica la nivel european”.

Va amintim ca, pana la momentul de fata, in lupta pentru sefia PNL s-au inscris trei liberali – atat Busoi, cat si Ludovic Orban, dar si Catalin Predoiu.

