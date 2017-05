Anonymous anunta cel de-al Treilea Razboi Mondial

Gruparea de hackeri Anonymous sustine ca al Treilea Razboi Mondial va incepe cel mult in urmatorii doi ani, ca urmare a tensiunilor din Peninsula Coreeana.

“ Pregatiti-va pentru ceea ce va urma”, a avertizat grupul intr-un videoclip publicat pe canalul sau de YouTube, dupa ce a sugerat ca acest conflict ar fi “devastator din punct de vedere global, atat la nivelul mediului inconjurator, cat si la nivel economic”. “Exista toate semnele unui posibil razboi in Peninsula Coreeana”, sustin hackerii, argumentand ca pe masura ce urmaresc statele cum isi muta piesele in mod strategic, se prefigureaza ”o batalie feroce, brutala si rapida”. “Acesta este un adevarat razboi care va avea consecinte globale, cu trei superputeri care sunt atrase in joc. La randul lor, alte natiuni vor fi fortate sa aleaga o tabara”, a mai sustinut gruparea.

In videoclip sunt citate raporturi in care China sugereaza cetatenilor ei sa paraseasca Coreea de Nord, apar testele recente ale SUA cu rachetele balistice intercontinentale Minuteman III, dar si desfasurarile militare americane in Australia. Toate acestea induc ideea unui previzibil ”razboi”. ”Imprevizibilul Donald Trump a spus ca ar fi o onoare sa se intalneasca cu Kim Jong-un, dar Spicer a redus sperantele unei posibile intalniri declarand ca este putin probabil sa se produca in curand”. “Dar cand Trump incearca sa ajunga la cei precum Rodrigo Duterte, presedintele din Filipine, pentru a se asigura ca sunt pe aceeasi lungime de unda, trebuie sa incepem sa ne intrebam niste lucruri. Totusi, chiar si Duterte a sfatuit SUA sa se distanteze de Kim Jong-un.”, a conchis gruparea.

loading...