Angelina Jolie, o gospodina perfecta

Dupa divortul sau de Brad Pitt, actrita a afirmat intr-un interviu publicat pe site-ul revistei “Vanity Fair” ca incearca sa fie o “gospodina” exemplara si nu are niciun proiect de rol intr-un film.

“De noua luni incerc sa fiu buna in rolul de gospodina, sa curat fecale de caine, sa spal vasele si sa citesc povesti seara, si fac progrese in cele trei domenii. Vreau pur si simplu sa pregatesc micul dejun si sa ma ocup de gospodarie. Este pasiunea mea. La solicitarea copiilor, iau cursuri de gatit. Cand merg la culcare ma intreb: am facut treaba buna ca mama sau a fost o zi medie?”, a spus vedeta. Angelina Jolie si Brad Pitt, un cuplu mitic la Hollywood, au anuntat ca se despart in septembrie 206, dupa doi ani de casnicie si 11 ani petrecuti impreuna.

Ei sunt parintii a sase copii, dintre care trei biologici. Clauzele divortului sunt inca in curs de negociere. In urma problemelor conjugale Angelina a marturisit ca a suferit de hipertensiune si de paralizie a fetei, boala de care s-a vindecat in urma unor sesiuni de acupunctura si ca in vara lui 2016 ”lucrurile mergeau rau”. In prezent, actrita laureata cu Oscar in 2000, doreste sa-si protejeze copiii(“Cred ca este important sa plang sub dus, si nu in fata lor”, spune ea) si lucreaza la promovarea celui de al cincilea film al sau in calitate de regizoare, “First They Killed My Father”, coprodus de platforma video online Netflix, despre dictatura khmerilor rosii din Cambodgia.