Angajatii unei banci sunt batuti la fund, pentru neperformanta

O banca din China isi pedepseste angajatii cu performante slabe printr-un mod care a starnit indignare in mediul online.

Opt angajati ai bancii comerciale au fost urcati pe scena in timpul unui eveniment al companiei si pedepsiti pentru ca “nu s-au autodepasit”. Acestia au fost mustrati de catre manager care i-a obligat sa spuna in fata tuturor motivele pentru care au avut performante slabe. Apoi, barbatul se duce in spatele acestora si incepe sa ii loveasca peste fund cu o rigla uriasa din lemn. Cateva dintre angajate par sa se resimta dupa cele cateva lovituri primite, in timp ce alti salariati par sa se abtina cu greu sa nu planga in fata unei astfel de umilinte. Internautii au criticat aceasta metoda a companiei de a-si pedepsi angajatii, pe care au catalogat-o drept imorala. De asemenea, mai multe persoane au cerut ca managerul sa fie concediat pentru acest tratatament umilitor si abuziv aplicat salariatilor. Bineinteles, au fost si unii inernauti care s-au amuzat copios pe seama celor opt functionari pedepsiti considerand ca de acum inainte acestia vor face orice numai sa nu stie toata lumea ca nu fac fata sarcinilor de serviciu.