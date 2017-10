Angajatii din penitenciare vor egalitate cu infractorii

Data fiind era ”compasiunii compensatorii” inaugurata de actualii guvernanti in cazul infractorilor ajunsi in inchisorile patriei, angajatii din penitenciare ii cer ministrului Tudorel Toader sa le compenseze si lor faptul ca lucreaza in conditii improprii.

Sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor ii atrag atentia ministrului de Justitie ca ei lucreaza in aceleasi conditii improprii reclamate de detinuti, ba chiar fac sute de mii de ore suplimentare. Cum contravaloarea acestor ore este infinit mai mica comparativ cu costurile presupuse de plata compensatiilor anuntate de Tudorel Toader pentru detinutii deja eliberati (respectiv ”5 – 8 euro pentru fiecare zi de detentie, ceea ce se ridica la o suma estimata de 7.500 -12.000 de euro/detinut la o pedeapsa medie executata de patru ani”), sindicalistii spun ca este cazul sa le fie platita urgent munca suplimentara. ”Impactul financiar fiind nesemnificativ, apreciem ca masura poate fi luata pana la finalul acestei saptamani. (…) Desigur, am aprecia daca plata s-ar intampla retroactiv, incepand cu iulie 2012, si daca s-ar mentine pana in 2022, cand conditiile din penitenciare intelegem ca vor deveni proprii”, i-au transmis angajatii ANP, cu fina ironie, ministrului Toader. Iar daca infractorilor le-au fost scazute cate 6 zile pentru fiecare 30 petrecute in penitenciarele ”improprii”, angajatii ANP cer si ei sa li se scada din varsta de pensionare cate 6 zile pentru fiecare luna muncita. ”Daca se poate pentru infractori, n-ar trebui sa fie o problema pentru cei care lucreaza cu dansii”, conchid, logic, sindicalistii.