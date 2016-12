Angajata de nevestele inselate sa le umileasca pe amante in public!

Doamna din imagine, o veritabila “Nikita” (Mihaela Ispas) in varianta chineza, are de un job stabil, bine platit si suficient de antrenant. Zhang Yufen (58 de ani) isi ofera serviciile contra cost nevestelor inselate care doresc sa se razbune pe amantele sotilor lor, dar n-au nici curaj, nici putere.

Yufen la are pe amandoua si aplica suficient de multe corectii metreselor incat sa duca un trai indestulator, mai ales ca primeste minimum 10 comenzi pe saptamana. Si nu risca mare lucru. De fapt, e aproape legal ceea ce face. In China, altercatiile in public intre sotiile traduse de barbatii lor si amantele acestora sunt la ordinea zilei, iar legea impune sanctiuni minore pentru asemenea practici. Mai mult, femeile inselate au dreptul sa se razbune, cu cateva palme, un tras de par s.a.m.d. Marea majoritate alege umilirea ibovnicelor in vazul tuturor, tocmai pentru ca rusinea traita de acestea din urma sa fie deplina. Zhang Yufen e supranumita “Doamna Killer”, angajamentul implicand nu doar corectia fizica aplicata concubinelor, ci si spionarea sotilor infideli. Inca din 2013, ea a infiintat si o organizatie, denumita “Alianta impotriva Amantele”, asta dupa ce propriul sot a recunoscut ca are o relatie cu alta femeie. S-au despartit dupa 16 ani de casnicie, barbatul alegand sa se mute la concubina. Acum, Zhang Yufen le ajuta pe alte femei care stiu ca sunt inselate sa se razbune, urmarindu-le sotii necredinciosi si umilindu-le pe amantele acestora. Mai mult, strange dovezi concludente, care servesc apoi in instanta, nu de putine ori sotii infideli fiind obligati sa plateasca despagubiri importante.