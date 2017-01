Andrei Plesu il baga la apa pe Petre Roman

Audiat, ieri, in dosarul Mineriadei, Andrei Plesu (ministru al Culturii in timpul primului guvern postdecembrist, condus de Petre Roman) le-a povestit procurorilor ca decizia referitoare la ”curatarea” Pietii Universitatii trebuie sa se fi luat ”intr-un Executiv restrans”.

Dupa cum a relatat si presei la finalul audierilor, Andrei Plesu nu a avut habar de ce se intampla in Bucuresti pana cand masina sa nu a fost oprita de un grup de mineri in drumul zilnic spre Minister. ”Nu imi aduc aminte sa fi participat la vreo sedinta de guvern in care sa se fi discutat serios problema Pietii Universitatii. Am presupus ca exista un executiv restrans in care se luau deciziile privind Piata Universitatii”, spune Plesu. Dincolo de ce stie sau nu el personal, Plesu a catalogat Mineriada din 13 – 15 iunie drept un eveniment ”cu consecinte dramatice pentru Romania de atunci”si apreciaza efortul facut acum de anchetatori in vederea deslusirii lucrurilor: ”Trebuie odata sa stim ce am trait”. Daca insa referirea facuta de Plesu la un ”Executiv restrans” se va demonstra, nu numai Ion Iliescu, ci si fostul premier Petre Roman – inculpat deja in dosarul mineriadei – va fi obligat sa-si explice mai pe indelete rolul jucat in acele zile tulburi.