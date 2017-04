Andra, imagine pentru TransferGo

Andra a mai dat o lovitura financiara. Vestita cantareata si-a asociat imaginea cu aceea a companiei romanesti TransferGo, care se ocupa cu transferuri de bani internationale low-cost.

Colaborarea a fost anuntata ieri: „De fiecare data cand am cantat pentru diaspora am ramas profund impresionata de sacrificiul pe care il fac acesti romani pentru binele rudelor ramase in tara. Ma bucur pentru ocazia pe care mi-o ofera TransferGo, de a ma apropia si de a empatiza cu romanii de pretutindeni, cu nevoile si realitatile lor”, a spus Andra. TransferGo ofera romanilor plecati la munca in 44 de tari o modalitate convenabila de a trimite bani in tara. Serviciile companiei ofera transfer rapid de bani online la costuri mai mici decat alti operatori cash si suma garantata la destinatie, fara vreun cost ascuns. In 2016, romanii imigranti au trimis peste 22 de milioane de euro in tara prin acest serviciu, reusind sa economiseasca pana la 90% din costurile lor de transfer. Cel mai recent produs lansat de companie este dedicat imigrantilor care trebuie sa transfere bani rapid, in afara orelor de functionare a bancilor. Optiunea Expres permite persoanelor sa depuna bani dupa program, urmand ca acestia sa fie transferati cu prioritate, a doua zi la prima ora de functionare (in jurul orei 10:00).

