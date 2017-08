Anchetatorii, la locul tragediei feroviare de la Branesti. Trupurile fara viata, duse la IML

O mama cu trei copilasi, cel mai mic dintre ei avand doar doi anisori, au pierit in conditii cumplite, joi dimineata, dupa ce au fost loviti de un tren InterRegio plecat din Bucuresti catre Constanta.

Dupa ce cadrele medicale de la Ambulanta ajunse la locul tragediei s-au retras, neavand, din pacate, ce face pentru salvarea celor patru persoane, in zona au ajuns anchetatorii. Este vorba despre politisti de la Criminalistica – pentru masuratori si fotografii. La locul tragediei este asteptat si un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov, unitatea de Parchet care a preluat ancheta in acest caz.

Desi in prima faza se credea ca ar fi putut fi vorba despre un moment de neatentie in urma caruia sa fi ajuns cei patru in fata trenului, intre timp se vehiculeaza intens ipoteza unei posibile intentii a femeii de a-si curma zilele. Trebuie spus, insa, ca inca nu exista o confirmare oficiala asupra celor speculate -cum ca femeia ar fi ales sa faca un gest extrem, avandu-i alaturi pe cei trei copii ai sai. “Se iau in calcul toate variantele posibile”, a precizat purtatorul de cuvant al IGPR, aflat la fata locului. Oficialul Politiei nu a confirmat varianta gasirii unui bilet de adio.

Ce se stie exact este ca trupurile fara viata au fost deja ridicate din zona in care s-a produs accidentul. “Cadavrele transportate la IML pentru efectuarea necropsiei”, din cate a precizat Dragan.