Anchetatorii ar avea deja suspect in cazul barbatilor impuscati langa Targoviste

Oamenii legii care se ocupa de investigatia menita sa scoata la lumina circumstantele in care au sfarsit cei doi barbati gasiti impuscati pe un camp de langa Targoviste continua ancheta.

Mai mult, acestia ar avea un principal suspect, din cate s-a anuntat, sambata, la Telejurnalul TVR 1, in cazul de fata mergandu-se pe ipoteza ca acesta nu ar fi actionat singur, ci ar fi avut un ajutor.

Intre timp, trupurile fara viata ale celor doua victime – un consilier local in varsta de 49 de ani, din localitatea damboviteana Razvad, si un ajutor de-al sau, in varsta de 40 ani – au fost supuse autopsiei, procedura ale carei rezultat se asteapta, de asemenea, sa fie de folos in ancheta care va stabili conditiile in care au murit, joi, cei doi barbati. Din cate se pare, fiecare victima ar fi fost impuscata de doua ori, cu o arma cu alice.