Ancheta sonora. Fost sef de campanie al lui Trump, inculpat

Paul Manafort, fostul director al campaniei actualului sef de la Casa Alba, pe vremea cand acesta era candidat la prezidentiale, si un asociat de-al celui dintai ar fi pusi sub acuzare in ancheta privind presupusa implicare rusa in scrutinul din noiembrie anul trecut.

Atat Paul Manafort (68 de ani), cat si Rick Gates ar fi vizati in aceasta ancheta, din cate noteaza luni presa americana.

Investigatiile sunt menite a stabili daca a existat sau nu vreo posibila implicare a partii ruse in campania prezidentiala a candidatului republican care a si castigat scrutinul de toamna trecuta. Comisia e condusa se procurorul special Robert Mueller.