Ancheta la nivelul Politiei din Tulcea. Scene greu de imaginat in plina strada (VIDEO)

O intregistrate ce are ca protagonist un om al legii din Tulcea a ajuns nu doar in atentia opiniei publice, raspandindu-se rapid in mediul online, ci si a mai-marilor politiei locale.

Mai exect, s-a aflat ca la nivelul IPJ Tulcea se vor face verificari, dupa episodul surprins in imagini de cativa amatori, pe o strada din localitatea Niculitea. La un moment dat se vede ca, dupa ce a fost palmuit in plina strada, omul legii a ajuns sa scoata arma, dar si spray-ul lacrimogen din dotare, in incercarea de a-i indeparta de langa el pe oamenii care il apostrofau.

Tot incidentul a pornit pe fondul incatusarii unui barbat – banuit ca ar fi oprit masina pe o trecere de pietoni – si a incercarii politistului de a-l baga in masina de serviciu, pentru a-l duce, foarte probabil, la sectie. In apararea celui dintai au sarit mai multi martori, inclusiv cel care i-a dat reprezentantului legii o palma.

sursa foto: captura video