Ancheta la DNA: au fost audiati martori si s-au cerut “relatii” inclusiv din Brazilia

O reactie oficiala din partea Directiei Nationale Anticoruptie, pe fondul informatiilor facute publice in cadrul investigatiei celor de la Rise Project, in care apar, printre altele, numele liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost data publicitatii in urma cu scurta vreme.

Pe scurt, reprezentantii DNA sustin ca o parte din aspectele din respectiva ancheta sunt deja investigate, inca de anul trecut, fiind vorba despre o ancheta in rem, pornita in urma unei sesizari din oficiu.

Precizarile din directia DNA-ului vin dupa ce, in cursul diminetii, Procurorul General sustinea, printre altele, cu referire a investigatia Rise, urmatoarele aspecte: “eu v-am precizat: daca raportul (atribuit fostului “Doi s’un sfert”-n.r) este real, faptele ar fi de competenta DNA. Nu va pot preciza daca acest document este intr-adevar real sau nu”.

Redam in cele ce urmeaza, integral, precizarile din comunicatul DNA:

“Ca raspuns la solicitari primite de la reprezentanti ai mass media determinate de publicarea unei investigatii jurnalistice, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

O parte dintre aspectele continute in investigatia jurnalistica publicata la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. in acest dosar, constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, inceperea urmaririi penale in rem (fata de fapte) sub aspectul savarsirii unor infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei.

Dupa inceperea urmaririi penale in rem au fost administrate mijloace de proba constand in audieri de martori, ridicari de documente, solicitari de relatii de la autoritatile nationale si de la autoritatile din Brazilia.

Raportat la actele procedurale efectuate in prezenta cauza, precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare.”