Ancheta dupa drama de la metrou. Carmen Dan: “a fost o oarecare sincopa”

Ecourile celor doua cazuri de la metrou continua sa apara, pe fondul declaratiilor tatalui fetei care a reusit sa scape din mainile agresoarei, care ar fi vrut sa o arunce pe sine, la Costin Georgian. Din pacate, Alina n-a avut aceeasi sansa, si a pierit lovita de merou, la cateva ore de la prima agresiune.

“E o ancheta in derulare, n-as vrea sa ma pronunt eu acum la cald, insa din ce am vazut eu, polititii, din momentul in care au fost sesizati, si se cunoaste deja ca a fost o oarecare sincopa, dupa apelul pe 112, dar de la 17.15 cand au fost sesizati si au inceput procedura de audiere eu cred ca e destul de justificata aceasta prezentare a procedurilor”, a anuntat ministrul de Interne, joi, de la Parlament.

Totodata, Carmen Dan a adus in discutie si faptul ca dupa ce s-a dat alarma, au fost peste 470 de politisti si peste 100 de jandarmi care au cautat sa dea de urma agresoarei.

Va amintim ca tatal fetei de 22 de ani care a reusit sa scape de furia femeii in varsta de 36 de ani, principala suspecta in cazul de fata, a sustinut ca dupa ce a apelat 112 ar fi fost indrumat catre statia de metrou Costin Georgian. Si ca au reusit sa depuna o declaratie undeva abia in jurul orei 19. Agresiunea a avut loc, va amintim, in jurul orei 15.35.