Ancheta dupa ce doi copii au murit in urma unei avalanse, in Muntii Retezat

Iubeau muntele si escalada, si tocmai aceasta pasiune pare sa le fi grabit sfarsitul la doar 12 si, respectiv, 13 ani. O avalansa a facut prapad in Retezat, lovind un grup de 7 persoane, intre care se aflau si cei doi pusti.

In timp ce salvamontistii au mers, duminica dimineata, pe munte, pentru a incerca sa recupereze trupurile fara viata ale celor doi copii inghititi de zapada, in cursul dupa-amiezii trecute, oamenii legii hunedoreni au deschis un dosar penal, pentru ucidere din culpa, si fac verificari – in rem, din cate anunta televiziunile de stiri- pentru a stabili in ce conditii s-a produs tragedia din Retezat, in urma careia au pierit Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, ambii copii fiind detinatori de recorduri mondiale sau europene in sfera alpinismului.

Trebuie spus ca dupa ce s-a produs avalansa, cei cinci supravietuitori au fost preluati din zona Poiana Pelegii si dusi in prima faza la un refugiu montan, iar apoi la baza muntelui. Din pacate, cautarile copiilor au fost sistate, in cursul noptii, din cauza conditiilor meteo dificile.

Din cate se pare, cele 7 persoane se aflau pe un traseu inchis,in conditiile in care in zona respectiva era risc major de producere de avalanse.

