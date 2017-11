ANAF vrea sa ia potcoavele cailor morti ale companiilor de stat

Fiscul confirma: mai mult de o firma din patru are datorii la bugetele de asigurari sociale, de somaj si de sanatate. Culmea, campionoanele sunt firmele de stat. De la care Fiscul o sa ia… praful de pe toba, ca de obicei.

Un numar de 157.798 angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, potrivit datelor furnizate, marti, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala . Primii sase datornici, insa, sunt toti mari companii de stat si datoreaza impreuna sase miliarde lei, adica 37,5%. Oareum simpatic, ANAF spune ca vor fi intreprinse demersurile legale de executare silita pentru recuperarea tuturor restantelor la bugetul de stat. Serios? Ia sa vedem cum recuperati voi banutii de la Compania Nationala a Huilei care are de dfat 3,733 miliarde lei? Ii rugati? Ii amenintati? Ii esalonati pe urmatorii 200 de ani? Pe privat sariti si cu bocancii-n farfurie, daca e nevoie, e, acum sa vedem cum coiti voi sefimea ortacilor ca sa va dea argintii datorati. Statul luandu-se la tranta cu Statul, hai ca e de tot rasul, fratilor! Dar, sa revenim la oile ANAF, cica Dintre cei 157.798 de angajatori cu datorii la plata obligatiilor de asigurari sociale, 155.102 au capital privat, iar 2.696 au capital de stat sau majoritar de stat, iar 7.237 de angajatori din totalul mentionat anterior se afla in insolventa. Beton, aveti ce face un cincinal…