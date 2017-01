ANAF vrea computere de 11 milioane euro

ANAF a lansat o licitatie prin care vrea sa cumpere 15.000 de computere tip desktop si 1.500 laptopuri plus alte 268 de desktopuri si 168 de laptopuri pentru Ministerul Finantelor, valoarea contractului fiind estimata la maximum 51,2 milioane lei (11,4 milioane euro).

S-a terminat cu evaziunea. De acum nici cel mai mic si neinsemnat buticar sau tarabagiu nu va putea scapa basma-curata. Atentie, posibili infractori economici: MacBook Pro si Dell sunt pe urmele voastre, cand e vorba de lege, ANAF nu se uita la bani… Mdea, pana una-alta, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 februarie. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 9 februarie. Data limita de evaluare a ofertelor este 6 martie. Contractul este impartit in patru loturi, existand conditii minime financiare pentru ficare lot in parte. Astfel, firmele interesate trebuie sa aiba o cifra de afaceri, in ultimii trei ani, de 437.500 lei pentru lotul 1, 3,75 milioane lei pentru lotul 2, 49.000 lei pentru lotul 3 si 67.000 lei pentru lotul 4. Pentru toate loturile se preconizeaza ca primul contract subsecvent se va incheia dupa semnarea acordului cadru, iar celelalte contracte subsecvente se vor incheia pe parcursul anului 2017 si 2018.