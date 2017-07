ANAF ramburseaza in iulie TVA de 934,28 milioane de lei

Fiscul a transmis, luni, ca ramburseaza, in luna in curs, TVA in valoare de 934,28 milioane de lei.

“Suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de rambursare inregistrate in baza de date pana la 25.05.2017, cu exceptia deconturilor aferente operatiunilor de import, care au fost solutionate pana la data selectiei. Astfel, deconturile cu compensare si restituire se ridica la 815,17 mil. de lei, din care 33,98 mil. de lei se compenseaza si 781,19 mil. de lei se restituie. De asemenea, deconturile cu compensare integrala au un cuantum total de 77,33 mil. de lei.

In cazul compensarilor totale sau partiale se solutioneaza toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar in cazul sumelor de restituit, care totalizeaza 781,19 mil. lei, plata efectiva a fost programata in doua transe: Transa I – 274,20 mil. de lei si Transa II – 506,99 mil. de lei”, transmit reprentatii ANAF, intr-un comunicat.