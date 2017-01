ANAF 088 dispare de la 1 februarie

Fiscul a anuntat oficial ca declaratia 088 va fi eliminata incepand cu prima zi a lunii viitoare.

Formularul care le-a dat mari batai de cap multor agenti economici, fiind inclus in procedura de inregistrare in scopuri de TVA a societatilor comerciale, inca din 2015, va deveni istorie peste aproximativ doua saptamani. Un anunt in acest sens a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a ANAF-ului, de unde intelegem ca se va renunta la declaratia 088 incepand cu 1 februarie: “Potrivit programului de guvernare, unul dintre obiectivele Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, astfel Agentia Nationala de Administrare Fiscala a analizat oportunitatea eliminarii formularului (088) «Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA» si a decis renuntarea la acesta (…) In aceste conditii, procedura privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, aprobata prin OPANAF nr.2393/2016, urmeaza sa fie actualizata in acest sens, adica pentru a fi utilizate informatiile detinute sau obtinute de ANAF de la alte entitati”.