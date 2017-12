Amor ordonat in PSD

In sfarsit, concordia s-a lasat peste tara. De acum inainte, Mihai Tudose va patina la brat cu Gabriela Firea prin Piata Victoriei, dar numai sa puna jandarmii tunurile cu apa de demonstranti, ca de inghetat pe jos, ingheata. Scandalul dintre ei, de o prostie fara margini, a plecat de la niste duete scapate in presa. Nici macar corecte, de parca ar fi fost masluite de SRI, ca inregistrarile din dosarele DNA. Si zic asta pentru ca „ma-ta” are cratima, iar acolo lipseste, de parca s-ar fi spus „mata ia-ti boarfele si cara-te din partid”! Nu se stie cine a spus-o, lipseste numele si, pe urma, stenogramele pe care am pus eu mana n-au voce si mai si seamana si cu pictogramele.

E bine ca s-a facut pace in partid, altfel Pieleanu iar ar fi trebuit sa faca sondaje si lui, de obicei, ii da procentaj mai mare sau mereu in crestere numai la Iohannis, precum Dunarii la Bechet sau Calafat.

Liviu Dragnea intervine

Nici acum nu inteleg de la ce ne-am luat, i-a zis Firea inca de la intrare. De la flori, a raspuns Tudose. De Mihail si Gavril mi-ai trimis un buchet cu sot, ca la morti. Draga, a ripostat Firea, Pandele a vrut neaparat sa-ti arate ca tine la tine si a pus si el una. A crezut ca decriptezi mesajul de simpatie. Lasa asta, ti-a trecut furia cu targul de Craciun, intreaba Tudose? Sigur, mai ales ca e mai bine sa-ti sparg timpanele cu claxoanele de la greva taximetristilor, raspunde Firea. Plina de iubire, completez eu, ca nu stiu cum sa traduc semnul ala cu degetul in sus, din stenograma. Asta e opera lui Pandele, zice Tudose. Vrea sa-mi… strice linistea. Cred ca de asta e vorba, cuget eu, pentru ca descopar inca o data semnul ala cu degetul. Dom’le, ori stenodactilografa e cam proasta, ori nu-si poate ascunde trairile politice. Urmeaza trei randuri de emoticoane perverse, semn clar ca Liviu Dragnea a intervenit si lamureste lucrurile.

9 saptamani si jumatate

Draga, spune Firea cateva randuri mai jos, Pandele al meu nu e amestecat. E plecat din tara sa aduca niste moaste mai noi, ca alea vechi s-au tocit. Chiar mi-a zis sa-ti sugerez un pelerinaj si-n Bucuresti, acum, ca tot mi-ai dat bani caca… Nu pot sa traduc, e neterminat cuvantul. Daca afla Dragnea, ne…, spune Tudose. „Ne ce”, ma intreb eu, ca nici asta nu e terminat? Raspunsul il aflu mai jos, unde in dreptul Gabrielei Firea e desenat un miel jupuit. Chiar, ce facem cu el, intreaba Tudose? Il iubim ca si pana acum, spune Firea. Eu ii iau fata cu declaratiile de dragoste si, la primul CEx, … aici am gasit un desen cu un porc fugind cu cutitul in gat prin curtea SRI. Cred ca e vorba de sarbatoarea Craciunului la PSD, de data asta. Gabriela, zice Tudose, nu prea am incredere in tine, esti in stare sa-mi faci si mie felul. Nu, spune Firea. Mai am cativa inainte, nu pot sa sar randul. Suntem un partid disciplinat si ne iubim liderii. Iar aici, chiar nu inteleg de ce, e lipita o fotografie din „9 saptamani si jumatate”. Termen de garantie sau poveste de dragoste adevarata? Macar stenogramele astea de-ar fi adevarate.