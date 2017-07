Americanii trag cu arma laser!

Prima arma de acest gen aflata in activitate a fost montata la bordul navei USS Ponce care participa la misiuni in Golful Persic.

LaWS, Laser Weapons System, “este mai precisa decat gloantele”, a spus capitanul navei Marinei Americane, Christopher Wells. Wells a explicat ca, spre deosebire de alte tipuri de armament din dotarea armatei SUA, eficiente doar impotriva unor obiective, precum cele aeriene sau de suprafata, laserul este foarte versatil si poate fi utilizat intr-un spectru mai larg, raza tunului electromagnetic se misca cu viteza luminii, adica de 50.000 de ori mai repede decat o racheta balistica intercontinentala si poate spulbera o tinta aflata la 160 de km distanta. Pentru a realiza un test, echipajul USS Ponce a lansat o drona, care, odata ce a fost luata in catare, a fost incalzita de laser la o temperatura de mii de grade si a cazut in ocean. Lovitura nu creeaza niciun sunet si este invizibila. Suntem capabili sa atacam tinta cu viteza luminii. Opereaza intr-o parte invizibila a spectrului electromagnetic, asa ca nu ii vezi raza, nu face niciun sunet si este incredibil de eficienta in ceea ce face, a explicat locotenentul Cale Hughes, ofiterul responsabil pentru sistemul laser. Desi LaWS costa 40 de milioane de dolari, este operat de trei persoane si are nevoie doar de o sursa de electricitate. Locotenentul a precizat si cat costa tragerea unui “foc”: aproape un dolar. Mai putin entuziast este expertul militar rus, Alexandr Jilin, care a declarat ca “o astfel de arma ar putea fi inclusa in lista armelor interzise cand toti vor intelege cat de periculoasa este”.