Americanii, speriati de Guvernul Tudose

Camera de comert americana AmCham apreciaza ca impactul bugetar negativ generat de pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern, de aproximativ 5 miliarde lei in anul 2018 si intre 3 si 4 miliarde in anii 2019 – 2020, poate conduce la franarea unei evolutii sustenabile a economiei. Si asta nu e tot.

„Consideram ca trebuie evitate orice masuri care ar putea atrage cresteri viitoare de taxe si impozite sau scaderea/reducerea finantarii pentru investitii in infrastructura, educatie, sanatate, cercetare etc. care sa sustina dezvoltarea Romaniei”, arata AmCham. Intre propunerile cu cel mai amplu impact este mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Desi motivatia si beneficiile acestei modificari continua sa fie neclare, sunt evidente implicatiile negative la nivelul pietei fortei de munca, atat in termeni de costuri salariale, cat si prin revenirea la unele tratamente fiscale discriminatorii intre diverse categorii de contribuabili. Asftel de factori vor incuraja migrarea catre forme alternative de impozitare a muncii si implicit vor accentua impactul bugetar negativ, creand presiuni suplimentare pe piata fortei de munca. Industria IT, una dintre cele mai performante industrii cu are un aport insemnat la PIB-ul Romaniei, va fi printre cele mai afectate de o astfel de abordare”, arata comunicatul AmCham. Cu privire la impozitul pe profit, organizatia considera ca „Avand in vedere impactul la nivelul finantarii investitiilor se justifica o reanalizare a acestei propuneri in sensul cresterii pragului de deductibilitate”. Desi prezentate drept masuri de stimulare a cresterii economice, unele dintre masuri, precum impozitul pentru microintreprinderi raportat la cifra de afaceri ar putea avea un efect contrar, mai precizeaza AmCham. AmCham Romania reuneste peste 420 de companii americane, internationale si romanesti ce au realizat cumulat investitii totale de peste 20 miliarde dolari si au generat peste 250.000 de locuri de munca.