Americanii pregatesc plantele-spion

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), institutia guvernamentala a Statelor Unite care dezvolta noi tehnologii militare, vrea sa obtina plante care sa fie folosite in operatiuni de spionaj, supraveghere si monitorizare.

Programul Advanced Plant Technologies (APT) si-a propus sa dezvolte „senzori organici” capabili sa se sustina singuri. Acestia ar urma sa monitorizeze zona in care se afla si sa raporteze anumite incidente. Intr-o prima faza DARPA doreste sa foloseasca „spionii vegetali” pentru a detecta radiatii, patogeni, chimicale si amenintari nucleare. Mai mult, ar putea fi dezvoltate plante capabile sa detecteze minele. „Planetele sunt foarte constiente de mediul in care traiesc si manifesta in mod natural raspunsuri fiziologice la stimuli de baza precum lumina sau temperatura, dar in unele cazuri si la atingere, chimicale, boli si patogeni”, a declarat Blake Bextine, managerul de program al APT. DARPA a inceput sa primeasca propuneri de la cercetatori si companii interesate pentru program in aceasta luna. Intr-o prima faza cercetarile se vor face intr-un mediu controlat, urmand ca apoi plantele modificate sa fie folosite intr-un program al Departamentului Agriculturii.