Americanii mor, Trump apara armele

Un nou masacru cu mana inarmata a avut loc in Texas, la o biserica baptista din Sutherland Springs, in timpul oficierii slujbei, realimentand dezbaterile cu privire la un control mai strict al armelor de foc. Tragedia intervine la cinci saptamani dupa cea din Las Vegas, soldata cu 58 de morti. Nici o problema pentru presedintele SUA.

Liderul de la Casa Alba a estimat ieri ca acest nou masacru nu trebuie sa puna problema unor reguli mai stricte privind vanzarea de arme de foc si a sanatatii mintale a posesorilor. ”Sanatatea mentala este problema aici (…)Nu este o chestiune legata de arme”, a declarat Trump, aflat in Japonia.

Duminica, in jurul orei 11,20 (17,20 GMT), un “barbat tanar alb in varsta de circa 20 de ani”, “imbracat tot in negru”, inarmat cu o pusca de asalt si purtand o vesta antiglont, a deschis focul asupra First Baptist Church din Sutherland Springs, un catun din Texas cu 400 de locuitori, au informat autoritatile locale. El a continuat sa traga si in interiorul bisericii, inainte sa fie urmarit de un locuitor care si-a luat arma pentru a incerca sa-l impiedice, au mai spus autoritatile locale. Atacatorul a reusit sa fuga dar a fost gasit mort in masina sa, in scurt timp.

Ieri, seriful comitatului Wilson, Joe Tackitt, a confirmat ca agresorul a fost urmarit, nu de unul, ci de doi localnici inarmati, existand un schimb de focuri “Au fost cateva schimburi de focuri, cred, inclusiv pe drum, iar apoi masina atacatorului a cedat. Credem ca in acel moment atacatorul si-a tras un glont care i-a cauzat moartea”, a spus seriful. Potrivit presei americane, agresorul este un fost militar de 26 de ani, Devin Patrick Kelley, destituit din armata dupa ce si-a batut sotia si copilul.

Asa cum s-a intamplat in masacrul din Las Vegas, nici in aceasta noua tragedie nu se cunosc motivatiile crimelor. Victimele lui Kelley, 26 de morti, aveau varste cuprinse intre 5 si 72 de ani.