Americanii interzic masinile autonome Uber!

Autoritatea Department of Motors Vehicles(DMV) a retras cele 16 SUV-uri Volvo XC 90, testate de Uber in San Francisco, California, decizie care va sifona, inca o data, imaginea companiei.

Concret, scandalul a inceput dupa ce Uber a hotarat testarea acestor automobile, fara a avea autorizatiile necesare, culminand, saptamana trecuta, dupa ce unul dintre Volvo-uri a trecut pe rosu, in apropierea unei treceri de pietoni, fara ca soferul sa reactioneze.

Desi a fost avertizata ca trebuie sa solicite un permis special pentru astfel de teste, Uber a motivat ca nu are nevoie de acest permis pentru ca in fiecare masina exista un om care poate sa intevina in cazul in care intervine o disfunctionalitate, mentionand ca soferii care au “lasat” automobilul sa treaca pe culoarea rosie a semaforului vor fi sanctionati. Oficialii nu au fost impresionati de aceste argumente, acuzand compania de lipsa de responsabilitate, hotarand sa inceapa testele, fara a avea aprobarile comisiilor de specialitate, care s-au dovedit un pericol pentru siguranta celorlalti participanti de trafic. Ce-i drept, California este unul dintre statele cu legi permisibile fata de companiile automobilelor autonome, 20 din ele avand dreptul sa le testeze pe drumurile publice.