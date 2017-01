Americanii cumpara smartwatch-urile romanesti!

“Suntem bucurosi sa anuntam ca echipa Vector Watch si platforma noastra software se alatura companiei Fitbit, lider pe piata de dispozitive purtabile de fitness si sanatate”, a anuntat startup-ul autohton pe site-ul oficial.

Vector Watch functioneaza din 2015, si dupa numai un an, a avut vanzari in 25 de piete, printre care, SUA, Marea Britanie, Thailanda, Singapore, Malaezia si Filipine. Pachetul majoritar de actiuni al companiei a fost detinut de fondul de investitii Gecad Group, controlat de omul de afaceri Radu Georgescu. Pe langa reteaua Amazon, ceasul(care, printre altele, are o autonomie de 30 de zile)se vinde si prin parteneriatele semnate, in mai multe tari, cu Orange si, de curand, in magazinele online Microsoft UK, Vector Watch fiind unul din putinele smartwatch-uri care detin o aplicatie pe Windows. Echipa tehnica Vector Watch se afla in Romania, cea de vanzare, in SUA, iar sediul financiar/retail este la Londra.

Infiintata in 2007, compania americana Fitbit, cu sediul in San Francisco, este principalul producator de tehnologie purtabila, si a vandut, in 2015, 21 de milioane de dispozitive “wearables”. Acum un an, Fitbit a anuntat cumpararea unui alt fabricant de ceasuri smart, Pebble, care a lansat, in 2012, primul aparat de acest gen.