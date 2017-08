America, blocata de eclipsomanie

Eclipsa totala de soare care a avut loc ieri si a fost cel mai vizibila de-a latul Statelor Unite a nascut un adevarat tsunami social, o nemaivazuta eclipsomanie. Practic, ieri, totul a avut legatura cu „disparitia soarelui”.

Eclipsa totala a fost vizibila din 14 state ale Americii, iar partial din 48 de state. De- a lungul liniei pe care a urmat-o eclipsa au fost organizate campinguri in 21 de rezervatii locale. Traficul in anumite state a fost infernal din cauza curiosilor sositi din diverse colturi ale lumii. O pereche de ochelari de „eclipsa” se puteau cumpara, pe marginea soselelor, cu „numai” 10 dolari, fata de 1-2 dolari de la diferite magazine. Pentru multi tineri, asteptarea eclipsei s-a transformat in adevarate chefuri uriase, dar tot pe teme solare. Undeva in Oregon s-a construit pentru aceasta ocazie un soi de templu al soarelui alcatuit din trunchiuri de copaci care au fost lovite, de-a lungul timpului, de fulgere.

Mai oriunde se puteau cumpara subeniruri cu eclipsa, de la simple insigne, pana la tricouri, sepci sau cani. Unele restaurante au vandut chiar „mancare de eclipsa” , si parkingurile de unde se pute vedea mai bine fenomenul astronomic si-au triplat preturile, ar si vanzarile. Si telescoapele s-au vandut bine zilele astea, in America. Tot in Oregon, nu mai putin de 30.000 de americani s-au adunat „pe cel mai bun loc de a petrece eclipsa”, cum spunea si reclama locului.