Amenintarea nucleara a lui Kim se naruie din interior

Presa internationala anunta ca peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului. Existenta unor scurgeri radioactive nu este exclusa.

Catastrofa s-a produs in doua etape, ambele in incinta poligonului de teste nucleare Punggye-ri. Astfel, aproximativ o suta de persoane care lucrau si-au pierdut viata dupa prabusirea tunelului. Ulterior, in cursul unei operatiuni de salvare, s-a produs un nou colaps, astfel ca est bilantul victimelor este estimat la peste 200 de morti.

Prea multe detonari atomice

Expertii afirma ca poligonul Punggye-ri ar putea sa nu mai fie utilizabil pentru testarea de arme nucleare. De altfel, Nam Jae-chol, seful Administratiei de Meteorologie din Coreea de Sud, a avertizat ca efectuarea de noi teste cu arme nucleare la Punggye-ri ar putea cauza prabusirea muntelui si eliberarea de materiale radioactive in atmosfera. Teoria este impartasita si de Cercetatorul Wang Naiyan, de la China Nuclear Society, a anuntat ca alte detonari ar putea duce la colapsul muntelui. De asemenea, el tragea un semnal de alarma cum ca acestea ar putea provoca scurgerea de radiatii in regiune, inclusiv in China, noteaza South China Morning Post, preluat de The Independent. Riscul cel mai mare era identificat la varful muntelui, care se putea prabusi din cauza dimensiunii bombelor create de regimul nord coreean.

Bombe sub munte

Potrivit unor experti, print-o serie de cutremure si alunecari de teren, in apropierea instalatiei, a sasea explozie nucleara, pe 3 septembrie, considerata cea mai puternica, probabil a ”destabilizat” regiunea. Situl de teste nucleare Punggye-ri este situat in munte la 2 km (1.2 mi) sud de Mantapsan si are trei tuneluri vizibile de acces. Testul din septembrie a fost confirmat de seismologi, care au anuntat ca un cutremur cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richer s-a inregistrat in urma incidentului. O continuare a experimentelor de catre regimul de la Phenian risca sa arunce in aer muntele Punggye-ri si sa provoace raspandirea radiatiilor in regiune.