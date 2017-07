Amenda pentru traversarea strazii cu ochii pe telefon

Honolulu, capitala statului american Hawaii, a adoptat o lege care interzice pietonilor sa isi consulte telefoanele mobile sau sa utilizeze alte dispozitive mobile in timpul traversarii strazilor, de genul laptopurilor sau camerelor digitale.

Ce prinsi vor suporta o amenda cuprinsa intre 15 si 35 de dolari, iar in caz de recidiva sanctiunea se va ridica la 99 de dolari. Exista si o exceptie, apelarea serviciilor de urgenta. Decizia autoritatilor primului oras american important care pedepseste traversarea strazilor cu ochii in telefon vine dupa ce statisticile au aratat ca in Honolulu, cu o populatie de peste 337.000 de locuitori, peste 11.000 de persoane au fost ranite in timp ce traversau strada privind la telefoane. Masura va intra in vigoare in luna octombrie, dar exista deja persoane care se opun noii legi, acuzand guvernul ca isi depaseste atributiile legale. In Europa, au fost montate anul trecut, in orasul german Augsburg, lumini de avertizare langa liniile de tramvai, pentru neatentii care se impiedicau de sine in timp ce stateau cu ochii in telefon. In Romania, un studiu comandat de Asociatia pentru Promovarea Asigurarilor a aratat ca 46 la suta dintre pietoni merg uneori pe strada cu privirea in telefonul mobil.