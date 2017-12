Amenda pentru lipsa de rovinieta se va prescrie

S-o dam pe bune, cine n-a fost prins macar o data fara rovinieta? Ei, acum avem sansa sa ramanem cu banii in buzunar. Altfel spus, traiasca prescrierea!

Soferii care circula fara rovinieta (si sunt amendati daca au ghinionul de a fi observati pe traseu de un politist) vor avea sanse sa scape de sanctiune fara a achita bani, amenda urmand sa fie prescrisa in 4 luni de la data savarsirii faptei. Aceasta prevedere care pare o bula de aer pentru soferii mai amarati este inclusa intr-un proiect de lege caruia i-a fost intocmit deja un raport favorabil de catre comisia de specialitate a Camerei Deputatilor. Astfel, proiectul de lege a primit recomandarea de a fi adoptat la votul in plen. Dat fiind ca initiativa apartine unor membri ai majoritatii PSD-ALDE, exista mari sanse ca ea sa treaca usor prin Parlament si sa fie implementata cat de curand. Proiectul prevedea, in forma adoptata de Senat, ca procesul verbal pentru lipsa rovinietei sa fie transmis contravenientului in cel mult 15 zile, dar deputatii au revenit la forma initiala a legii, respectiv 2 luni, si au eliminat obligatia stabilita de senatori ca procesului verbal sa ii fie atasata fotografia doveditoare. Camera Deputatilor este for decizional, astfel ca documentul va fi trimis direct presedintelui Iohannis spre promulgare dupa votul final, urmand sa intre in vigoare in 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. Bine asa!