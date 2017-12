Ambasadorul britanic: Regele Mihai, o figura foarte importanta in istoria noastra comuna

Reprezentantul Diplomatiei britanice in Romania a transmis “condoleante din partea Guvernului Marii Britanii” atat Familiei Regale, cat si Guvernului si poporului roman.

Odata incheiata intrevederea pe care presedintele Iohannis a avut-o cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, pe durata careia s-a tinut un moment de reculegere in memoria fostului suveran, Paul Brummell a evocat – in limba romana – personalitatea Regelui Mihai, despre care s-a aflat ca a parasit aceasta lume in cursul acestei zile. “Regele Mihai a fost o figura foarte importanta in istoria noastra comuna, a luptat impotriva comunismului, a luptat impotriva fascismului, a avut legaturi foarte stranse cu Marea Britanie. Este o perioada foarte trista si suntem alaturi de Romania in aceasta perioada”, a subliniat reprezentantul diplomatic al Marii Britanii in Romania.

Regele Mihai si-a gasit sfarsitul la varsta de 96 de ani, in resedinta privata din Aubonne, Elvetia, dupa ce in ultima perioada starea a de sanatate devenise din ce in ce mai delicata.