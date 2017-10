Amazon invadeaza Romania

Amazon angajeaza 1.300 de salariati in Bucuresti si a inchiriat 13.500 de metri patrati in Pipera, acestea fiind cele mai noi semne ca gigantul american este pe cale sa se lanseze oficial in Romania.

De altfel, se stie ca Amazon a recrutat deja o parte dintre angajatii Intel din Romania. Luand in calcul o chirie medie de 12 euro pe metrul patrat, Amazon va plati anual catre Globalworth aproape 2 milioane de euro. Amazon detine deja un centru de logistica la Iasi, dar nu este prezent la nivel oficial in tara noastra, iar romanii nu pot achizitiona produse de pe site-urile Amazon cu extensie in Romania. Una dintre cauzele acestui desant al Amazon la noi ar fi faptul ca Romania are cel mai mare numar de programatori din Europa, iar forta de munca este ieftina si bine instruita. Mai mult, Romania are si una dintre cele mai bune infrastructuri de internet din lume ca viteza. Amazon este cel mai mare retailer online din lume, acesta avand anul trecut venituri totale de 135,98 miliarde USD. Amazon a raportat pentru 2016 un profit total de 2,37 miliarde de dolari, in urcare cu 297%. Colosul american are active totale de peste 83,4 miliarde de dolari si peste 341.000 de salariati in intreaga lume. Valoarea bursiera a Amazon este in acest moment de 482 de miliarde de dolari.