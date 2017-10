Am ajuns sa ne rezolve bulgarii problemele

Pagubite de romanii care isi inmatriculeaza masinile in Bulgaria, autoritatile vecine au decis sa puna piciorul in prag.

Nemultumiti de taxele necesare inmatricularii in Romania, concetatenii nostri au traversat Dunarea si si-au inscris masinile in Bulgaria, pe numele unor cetateni din aceasta tara. Legislatia bulgareasca mult mai permisiva a dus la umplerea Romaniei de si mai multe rable si a generat probleme in cazul accidentelor, timp in care autoritatile noastre nu au fost in stare decat sa critice situatia si sa spuna ca trebuie ”facut ceva”. Inspiratia nu i-a lovit insa asa ca salvarea a venit tot de peste Dunare. De la Parlamentul bulgar mai exact care, exasperat de milioanele de euro platite anual de companiile de asigurari din Bulgaria (pentru accidente in strainatate cauzate de automobile inmatriculate in aceasta tara, dar conduse de soferi romani care nu-si platesc asigurarea obligatorie) a decis radierea automata a masinilor care nu au asigurare RCA. Oficialitatile din tara vecina spera ca masura sa duca nu numai la reducerea pagubelor produse de masinile deja inregistrate de romani in Bulgaria ci si la diminuarea pe viitor a numarului romanilor doritori sa apeleze la aceasta manevra. Cert este ca bulgarii si nu ai nostri au fost in stare ”sa faca ceva”.