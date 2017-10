Am aflat cu cine se „consuma“ Magda Palimariu

Vorba cantecelului: fetele se misca „bini di tat”. Un exemplu este si vedeta meteo a ProTV, Magda Palimariu. Divortata de un an, Magda n-a mai suportat singuratatea si a ales din nou calea dragostei. Care nu neaparat e cea mai sigura spre fericire, caci aparentele pot fi inselatoare si, hop, un uragan in viata ta.

O stiti de la ProTv. Este inalta, frumoasa, eleganta, ma rog, detine o multitudine de atuu-uri. Care se pare ca nu i-au prea folosit daca tinem seama ca a fost femeie maritata numai un an. Dar, oricine are dreptul la o a doua sansa, a treia, a patra, sau a cincea, precum Calin Popescu Tariceanu. In acel an, sot i-a fost Adrian Bogdan Moisescu, cunoscut in targ drept Adi Moisescu. El a fost si patron al firmei de pandari CPI Security. Spunem a fost, pentru ca acesta si-a vandut afacerea, una de familie, si a incasat, spune strada, circa sase milioane de euro.

Nu stim daca topirea sumei cu pricina a coincis cu despartirea de Magda, dar stim ca doamna este mare amatoare si consumatoare de lux. Si lux fara bani, asta nu exista. Dar Magda nu consuma numai lux, ci si „alimente moral interzise”. Ea s-a afisat, recent, cu noul sau iubit care nu este nimeni altul decat presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor InfoCons, domnul Sorin Mierlea. De ce Magda consuma „alimente interzise”? Pentru ca, dupa cum spun apropiatii, Sorin Mierlea e un pic casatorit, si mai are si copii, undeva in Brasov.

E drept ca Sorin o arde mai mult prin Bucuresti, dar totusi… Mai interesant este, ca tot vorbim de morala, faptul ca daca studiezi un pic CV-ul lui Mierlea observi ca tipul a bifat cu propria-i prezenta in mai toate consiliile de etica posibile si imposibile, de la cele din clinici si spitale, pana la o treaba botezata „Navy League”, din State. Si, cea mai tare, la un moment dat a fost si vicepresedintele executiv al Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti. Dar ce insemnatate sa mai aiba acest lucru minor atunci cand inima ti-e cuprinsa de focul mistuitor al unei sincere si dezinteresate noi iubiri? Bai, Cupidon, cata spaga ai luat ca sa nimeresti cordul lui Mierlea?