Alitalia, eliminata de companiile low-cost din Romania!

Vesti proaste pentru miile de romani care au ca destinatie Italia: compania aeronautica Alitalia a anuntat ca, din luna februarie, va inchide ruta Bucuresti-Roma, pentru ca nu mai face fata concurentei operatorilor low-cost.

“Este presiunea venita din partea low-cost-urilor, Alitalia nu a putut sa coboare preturile, biletele fiind mai scumpe la ei decat la companiile low-cost, cu 20-25% sau chiar dublu”, a explicat Remus Visan, directorul Paravion, cea mai mare agentie de turism online din Romania.

Cu 12 zboruri pe saptamana catre Roma, Alitalia a fost surclasata de companiile Ryanair, Wizz Air, Blue Air si Tarom, care opereaza impreuna 26 de zboruri cu destinatia identica.

Drept urmare, vor fi anulate cele 150 de zboruri Bucuresti-Roma, pentru care au fost deja cumparate biletele, compania urmand sa returneze banii celor care au platit calatoriile care ar fi urmat sa inceapa dupa 1 februarie. In prezent, Alitalia opereaza doar doua zboruri spre Roma, cu un pret al biletelor de 40 de dolari, in intervalul 25-31 ianuarie. Rivalul direct al companiei nationale italiene sunt irlandezii de la Ryanair, un operator care a acaparat rutele low-cost din Peninsula si care intentioneaza in acest an sa creasca cu 10% traficul de pasageri in Europa. Mai mult, compania a anuntat ca va investi 1 miliard de dolari pentru 10 aeronave si va deschide 44 de rute noi.