Alina, tanara ucisa la metrou, destin frant la doar 25 de ani

Parea o seara ca oricare alta, in care Alina C. se pregatea sa ajunga acasa. Asa ca astepta metroul, pe peron la Dristor 1. Butonand telefonul, din ce au povestit martorii citati de televiziunile de stiri.

Nimeni nu si-ar fi putut imagina ce avea sa se intample intr-un moment fatidic, din jurul orei 21. Tanara in varsta de 25 de ani a sfarsit in conditii infioratoare, calcata de un tren care intra in statie. N-a fost chip sa fie salvata, desi la metrou au venit cadrele medicale de la Salvare.

Chiar daca in prima faza s-au vehiculat tot soiul de ipoteze, cum ca fata – originara dintr-o localitate doljeana, dar stabilita de cativa ani in Capitala, unde lucra – ar fi fost manata de ganduri negre sau ca ar fi picat accidental pe sine, dupa ce au vizionat imaginile surprinse pe camerele de supraveghere montate pe peron, autoritatile au inteles ca lucrurile au stat cu totul altfel. S-a dat alarma si au inceput sa o caute pe femeia despre care s-a aflat ca a impins-o pe Alina pe sinele de metrou. In cursul noptii trecute, politistii au dat de urma unei femei de 36 de ani, considerata principala suspecta in acest caz, pe care au retinut-o, dupa ce au audiat-o mai multe ore.

In tot acest timp, familia Alinei si intreaga comunitate din Ostroveni, Dolj, se pregatesc sa o conduca pe tanara pe ultimul ei drum.

sursa foto: captura video observator.tv