Alina Gorghiu sare in gol

Sa nu va imaginati ca Printesa din Tara lui Mustar Rasare s-ar arunca de la etaj. Nu despre asta este vorba. Si chiar daca, Doamne fereste, i-ar trece prin cap o asemenea idee, fie si o jumatate de secunda, in cealalta jumatate ar concluziona ca, la ambitiile si orgoliile ei, nicio cladire nu este suficient de inalta. Asa ca, nu! Alina Gorghiu sare in gol cu declaratii care nu au nicio noima, exact ca in vremea in care era condamnata sa isi imagineze ca ar conduce PNL.

Spectacolul de pseudoliberalism sustinut de Gorghiu nu este cu mult diferit de cel din perioada in care facea campanie partidului pe baza de toaleta in casa, impotriva umblatoarei din fundul curtii. Se agata de orice, ca are sau nu dreptate, numai sa vada populimea ca PNL e viu si vesel. Cam vesel. Prea vesel.

Sa dam Justitiei la cap

Sare in gol, asadar, cu declaratii despre Comisia parlamentara de ancheta pentru alegerile prezidentiale din 2019. Care Comisie, mana dreapta a PSD-ului care da dupaci peste ceafa PNL, vrea sa ajunga neaparat la un conflict constitutional cu Ministerul Public. Nu cautati logica. Nu exista. O fi scris si ea pe Facebook intr-un moment de tristete si desnadejde planetara ca PNL, desi e mai mare de cativa ani, e tot mai mic. Si mai zice Printesa din Tara lui Mustar Rasare ca PSD aloca luptei impotriva Justitiei energii enorme, pe care le-ar fi folosit mai bine „la economie si buget”. Dincolo de exprimarea pe langa limba romana, de altfel carte de vizita pentru multi parlamentari, nobila faptura penelista se face ca nu vede ca, de fapt, PNL e cel mai tare in clont cand e de sarit la gatul Justitiei. Declaratia Ralucai Turcan a facut furori la vremea ei: „PNL va lupta cu toate mijloacele legale impotriva Justitiei”! Deci, ce avem noi aici? Cine se bate cu Justitia? Declaratia sau PNL, printr-un presedinte de ocazie? Nu mai are importanta cu ce ocazie.

Partidul nu e mort. Asa e el

Eu am crezut ca Alina Gorghiu vrea sa faca niste declaratii zdrobitoare, ceva, acolo, sa ia fata lumii. Ceva de politici liberale. Care? Inca nu s-au inventat. Si cine sa le faca? Alina inca se imbata cu apa rece, sustinand ca este incercata de satisfactia fuziunii dintre PNL si PDL. Hai, bre, asa de tare a fost placerea, incat s-o tina aproape trei ani? Treaba ei si cu incercatul, si cu satisfactia. Bine ca nu s-a prins ca noul PNL, dupa orgasmul impreunarii politice, arata ca un anus contra naturii, lipit de creier, pe care nici Leon Danaila, oricat ar fi el de liberal si de priceput chirurg, nu il poate inlatura. Pare ca Alina Gorghiu nu-si da nici ea seama ca PNL este tinut artificial in viata, cu declaratii dintre cele mai zglobii sau cu scrieri politico-artistice pe retelele de socializare. Sau poate chiar si-a dat seama si, pana suna goarna de la Cotroceni sau de la Platforma lui Ciolos, o tine tot in joc de glezne si vocalize ieftine. De un singur lucru ar putea fi mandra Printesa de Tecuci. Ca partidul ei arata o idee mai bine decat betiva satului, care, dupa ce se face prastie la birtul datornicilor, e carata acasa cu caruciorul de butelie. Iar daca se rupe vreo roata, e dusa pe umar.